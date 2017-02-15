صباح العربية: "غزيل فلة" أغنية إماراتية نشرتها عربيا عزيزة جلال

غزيلٍ فله .. بدبي لاقاني ..

امشط القذله .. سلمت وحياني..

من دبي السبيعينات ولدت هذه الأغنية بكلماتها العذبة الغزلية ،، لتحلق بعدها في سماء الأغنية العربية بأصوات أشهر الفنانين ..

عزيزة جلال أول من أعاد غنائها من الفنانات العرب، بعد مغادرتها بلادها المغرب والإقامة لفترة قصيرة في الإمارات منتصف السبعينيات ..

اللولو .. والمرجان .. والبر ,, وموعد في دبي .. كلمات استحضرها شاعر الأغنية " عتيج الظاهري"

أما ملحن الأغنية فهو المطرب الإماراتي الراحل صاحب الحنجرة الدافئة جابر جاسم ..

الذي عرف بمحاولاته في إيصال الأغنية الإماراتية إلى خارج حدود وطنه..

إلى الكويت سافر جابر جاسم ليشارك بأغنيته في الحفل الغنائي الذي كان مصاحبا لدورة كأس الخليج الثالثة ومنها كانت الإنطلاقة الخليجية ..

وخلال العقود الأربعة الماضية تنوع مطربوا العالم العربي في أداء الاغنية .. بل حرص الجيل الجديد من الفنانين من إعادة غنائها في العديد من الحفلات والجلسات الغنائية ..