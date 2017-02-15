صباح العربية: ما يجب أن تعرفه قبل عمل الفيلرز والبوتكس

الاجراءات الطبية كالبوتوكس والفيلرز وغيرها من العمليات التجميلية، أصبحت مطلب العديد من السيدات والرجال على حد سواء

لكن قبل اللجوء إليها، يجب التأكد من كافة الحقائق والمعلومات الخاصة بها، واختيار الطبيب ذو الخبرة إلى جانب اتباع التعليمات الطبية للحصول على النتائج المرجوة. وقد اوضحت د. رزان قادري , استشارية امراض جلدية ان العروض المروجة للاجراءات التجميلية عادة تدل على قرب انتهاء صلاحية المنتج ويجب التأكد مع الطبيب أن المنتج المستخدم غير منتهية صلاحيته وأن الطبيب قادر على معالجة اي اجراء طبي خاطئ

ومن مخاطر الفيلرز انه يمكن ان يسبب العمى أو التقرحات للجلد.أما مصل الفيتامينات بالوريد فليس هناك أي دليل طبي يدل على فوائد بل أنه يمكن أن يسبب حصوات بالكلى ويجعل الأدوية المضادة للسرطان أقل فعالية