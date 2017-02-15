صباح العربية: ممثل أميركي شهير يؤدي العرضة الجيزانية في الجنادرية

فاجئ الفنان الأمريكي جيانكارلو اسبوزيتو، الحضور في مهرجان الجنادرية، حين قام بمشاركة فرقة العرضة الجيزانية الأداء والرقص هو وأصدقاؤه

وقد أعجبته الطريقة التي تؤدي بها الفرقة وصوت الآلات المستخدمة، فتحمس وشاركهم الرقص، مما حاز على اعجاب الجمهور.

واشتهر جيانكارلو اسبوزيتو، وهو ممثل ومخرج أفلام، بدوره في المسلسل الأميركي الشهير "بريكنج باد" BREAKING BAD