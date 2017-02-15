المباحثات_الليبية_في_القاهرة ... مصر تتحدث عن انفراجة

أعلنت مصادر رسمية مصرية عن اتفاق الأطراف الليبية على انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير العام المقبل.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن اللقاءات بين الاطراف الليبية اسفرت عن توافق حول تشكيل لجنة مشتركة مختاره من ثلاثين عضوا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها، اضافة الى قيام مجلس النواب بإجراء تعديلات دستورية لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى. وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير من العام المقبل