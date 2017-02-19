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أخطر مادة في الدستور الإيراني

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في مؤتمر ميونخ للأمن، تحدث عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، عن إيران، قائلاً إن تصدير الثورة جزء من دستور إيران الذي يدعو إلى حماية من تسميهم مستضعفين في العالم.. وطهران الثورة لم تؤمن بمفهوم المواطنة، بل تعتبر أن الشيعة جميعهم تابعين للجمهورية الايرانية وليسوا مواطنين بدولهم فقط.

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