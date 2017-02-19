احتجاجات الأحوازيين ضد طهران مستمرة

تحت شعار هيهات منا الذلة تستمر التظاهرات في يومها الخامس في مدن عدة في محافظة الأحواز بينها الفلاحية والأحواز.. حيث احتشد المواطنون أمام مبنى المحافظة في الأحواز ..احتجاجا على الوضع المأساوي لتلوث الهواء والانقطاع المتكرر للماء والكهرباء .

النظام من جانبه وخوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات استقدم وحدات مكافحة الشغب من محافظات إيرانية أخرى الى مدن الأحواز كما وخفض سرعة الانترنت للحؤول دون ارسال فيديوهات التظاهرات والاحتجاجات الى خارج المدينة.

وفي نفس السياق اقتحم عناصر المخابرات تجمعا لمئات من المواطنين الذين احتشدوا لدعم أهالي الأحوازفي ساحة ونك بطهران واعتدوا عليهم بالضرب فيما اعتقلت 4 نساء....

وفي فيينا طالب مؤتمر لحقوق الانسان في ال؛واز شاركت فيه منظمات دولية لأول مرة، المجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ شعب الاحواز العربي الذي يخضع وفق المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان للتفرقة الدستورية والقمع الممنهج..