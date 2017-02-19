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انطلاق معركة تحرير غرب الموصل من داعش

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يعاني مئاتُ الآلاف من المدنيين في الموصل من ظروف قاسية فرضها التنظيم عليهم
كما يواجهون أعمالا انتقامية من مقاتلي داعش مع بَدءِ القوات العراقية عملية َإستعادةِ الجزء الغربي للمدينة
المعلومات تُفيد بان التنظيم بدأ في تخزين الغذاء والإمدادات لتقييد تحركات المدنيين واستخدامِهم كدروع بشرية
بالإضافة إلى استخدام الغذاء مقابلَ تقديم ِالأشخاص معلومات عن جيرانهم الذين يشتبه في تعاملهم مع قوات الأمن العراقية
أوضح شهود عيان أن العديد من السكان قُتلوا بتهمة التجسس في الأسابيع الأخيرة
أما منظمة الأمم المتحدة في العراق فقد أعلنت أن أكثرَ من ثمانِمئة ألفٍ من سكان غرب الموصل يعيشون تحت وطأةِ التعذيب الشديد

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