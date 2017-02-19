هل "تقرصن" روسيا الانتخابات الفرنسية؟

اتهام صريح وجهه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى روسيا يدينها بتدخلها في اطار سريان الانتخابات الفرنسية

الاتهامات اتت عبر صحيفة جورنال دو ديمانش أكد خلالها تعرض الانتخابات لعدة هجمات الكترونية قادمة من داخل روسيا على غرار تلك التي طالت الانتخابات الاميركية

ويأتي ذلك بعد ان ندد المرشح المستقل إمانويل ماكرون بتعرضه لهجمات إلكترونية مستمرة مطالبا الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها.

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رد على ما اعلنه ماكرون بتوجيه رسالة شديدة اللهجة عبر فيها عن رفض بلادة اي تدخلات او عمليات تضليل سواء تلك التي تطال سمعة المرشحين او ما يؤثر على نتائج الانتخابات

ومن الجانب الاخر رفض الكريملن هذه الاتهامات، الا ان دوائر الحكم الروسية عبرت مرارا في السابق عن تفضيلها لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ولمرشح اليميني الذي يعاني من صعوبات فرانسوا فيون.