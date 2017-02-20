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الانقلابيون يستهدفون الاغاثة وطواقمها في اليمن

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بعد ايام من تسجيلات للبحرية المصرية اكدت استيلاء الانقلابيين في اليمن على سفن الاغاثة قامت ميلشيات الحوثي باختطاف عدد من موظي الاغاثة الدوليين.
عرقلة جهود الاغاثة الدولية في اليمن من جانب الانقلابيين تأتي رغم الوضع الانساني المتدهور حيث دقت منظماتٌ دولية ناقوسَ الخطر حيال خطرِ الجوع الذي يَُهدد ملايين اليمنيين .

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