صباح العربية: أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في جدة تثير الجدل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي خبر الحفل الموسيقي للموسيقار عمر خيرت الذي تقررت اقامته في الثالث من مارس القادم في مدينة جدة.. ومااثار الجدل حول الموضوع اسعار تذاكر الحضور والتي تراوحت مابين 1000 الى 2200 ريال..

وقد تنوعت الأراء بين مؤيد ومعارض, فأعتبر البعض ان السعر مبالغا فيه مما يصنفه كحفل لأصحاب المدخول العالي..

فيما لم يستغرب البعض الأخر ارتفاع السعر كونه من نخبة الفنانين العرب وانه يستحق ذلك