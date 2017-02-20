صباح العربية: ليزا .. قصة حب تجمع إماراتي يعاني من السمنة مع طالبة بريطانية

ليزا، فيلم اماراتي مدته تسعون دقيقة يروي قصة طالبة بريطانية تدرس في السنة الأخيرة، في جامعة أبوظبي، تخصص إعلام.

عرضت عليها المدرّسة فكرة تصوير فيلم غير روائي عن أسرة تعيش في العين، مكوّنة من أم وابنيها البدينين.

خلال تصوير الفيلم، تكتشف الطالبة طيبة هذه الأسرة، وكرمها، وأخلاقها، واحترامها لفكرة التعايش مع الجنسيات الأخرى في الإمارات..