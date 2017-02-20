صباح العربية: مضغ العلك يفتح الشهية للأكلات غير الصحية

مضغ اللبان أو العلك عادة محببة للجميع، وكثرت الأقاويل حول منافع أو مضار هذه العادة،

فابحاث كثيرة تفيد بمضار مضغ العلك للأسنان فقط، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالجسم بأكمله كزيادة الوزن وآلام للفكين وغيره.

ويحذر د. كيفن حافظ من الأفكار الشائعة بأن مضغ العلك يفقد الشهية لانه على العكس تماما فهو يفتح الشهية للأكلات غير الصحية

و من التأثيرات السلبية لمضغ العلكة , الصداع وآلام في الأذنين والأسنان كما ان مضغ العلكة يسبب للشخص ابتلاع هواء زائد ما يساهم في آلام البطن والانتفاخ ويؤثر سلبيا على صحة الأسنان حتى لو كان العلك خال من السكر