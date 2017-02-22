تفاعلكم : سكان حي الوعر في حمص.. 5 أشهر بدون مساعدات إنسانية

إعلان بالفشل، هذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها في تويتر، في تغريدات عدة، أعلنت فيها فشلها في إيصال المساعدات الإنسانية في حي الوعر في مدينة حمص، بسبب تصاعد القتال على الأرض. المنظمة الدولية، أشارت إلى أن أكثر من خمسين ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة تتضمن أغذية وملابس شتوية وأدوية، وأن هؤلاء لم يتلقوا أي مساعدات منذ خمسة أشهر.ودعت اللجنة الدولية إلى التفريق بين المساعدات الإنسانية والاعتبارات السياسية والعسكرية، مشددة على أهمية حماية العاملين في مجال الإغاثة.وفي تغريدة أخيرة أكدت استمرار السعي للدخول الى حي الوعر وأي مكان في سوريا يحتاج إلى المساعدات ..الناشط السوري في حي الوعر في مدينة حمص سامر الحمصي يشرح معاناة أهالي حي الوعر في تفاعلكم