إذا هذه هي رؤية السياسيين بالنسبة لمستقبل سوريا لكن ماذا عن رؤية الباحثيين والاكاديميين لهذا المستقبل ..
أكثر من ٤٠ باحثا واكاديميا من اللاجئين في السويد أنهوا برنامجا بحثيا بعنوان " رؤى مستقبلية لإعادة إعمار سوريا ٢٠٤٠" .
البحث خلص إلى أن أهم عامل في إعادة الإعمار هو إعادة بناء الثقة المجتمعية و التوافق الاجتماعي
خاصة في ظل اختلاف الطروحات والحلول السياسية التي قد ينجم عنها اختلافٌ في رؤى إعادة بناء المستقبل.
السويد: رؤية اللاجئين السوريين لمستقبل بلدهم لعام 2040
إذا هذه هي رؤية السياسيين بالنسبة لمستقبل سوريا لكن ماذا عن رؤية الباحثيين والاكاديميين لهذا المستقبل ..