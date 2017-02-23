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السويد: رؤية اللاجئين السوريين لمستقبل بلدهم لعام 2040

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إذا هذه هي رؤية السياسيين بالنسبة لمستقبل سوريا لكن ماذا عن رؤية الباحثيين والاكاديميين لهذا المستقبل ..
أكثر من ٤٠ باحثا واكاديميا من اللاجئين في السويد أنهوا برنامجا بحثيا بعنوان " رؤى مستقبلية لإعادة إعمار سوريا ٢٠٤٠" .
البحث خلص إلى أن أهم عامل في إعادة الإعمار هو إعادة بناء الثقة المجتمعية و التوافق الاجتماعي
خاصة في ظل اختلاف الطروحات والحلول السياسية التي قد ينجم عنها اختلافٌ في رؤى إعادة بناء المستقبل.

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