السويد: رؤية اللاجئين السوريين لمستقبل بلدهم لعام 2040

إذا هذه هي رؤية السياسيين بالنسبة لمستقبل سوريا لكن ماذا عن رؤية الباحثيين والاكاديميين لهذا المستقبل ..

أكثر من ٤٠ باحثا واكاديميا من اللاجئين في السويد أنهوا برنامجا بحثيا بعنوان " رؤى مستقبلية لإعادة إعمار سوريا ٢٠٤٠" .

البحث خلص إلى أن أهم عامل في إعادة الإعمار هو إعادة بناء الثقة المجتمعية و التوافق الاجتماعي

خاصة في ظل اختلاف الطروحات والحلول السياسية التي قد ينجم عنها اختلافٌ في رؤى إعادة بناء المستقبل.

