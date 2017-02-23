صور تاريخية عن علاقة المغرب بفرنسا

وضعت معاهدة فاس عام 1912 المغرب تحت الحماية الفرنسية وأبقت مناطق تحت نفوذ اسبانيا

المغرب الضارب في عمق التاريخ، أصبح نقطة تلاق بين القوى الأوروبية، أما مدينة طنجة, فكانت مدينة دولية بامتياز

انتصر المغاربة على اسبانيا في ثورة الريف، وواجهت فرنسا حركات مسلحة تحررية وحركة وطنية وثقافية ما انفكت تتعاظم.

قاتل أهل المغرب الى جانب فرنسا الحرة في الحرب العالمية الثانية، ووعد الحلفاء سلطان المغرب سيدي محمد في مؤتمر الدار البيضاء بالاستقلال الذي تحقق عام 1955 واصبح المغرب مملكة بقيادة محمد الخامس.

ظل المغرب وفرنسا مرتبطين بقوة، وظلت جبال الاطلس وحدائق مراكش ورياض فاس وليالي طنجة مصدر إلهام كبير لشعراء ومبدعي فرنسا وأوروبا