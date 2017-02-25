نزاع عشائري يتسبب بإيقاف برنامج كوميدي في العراق

هاشتاغ "ولاية بطيخ يمثلني" يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي العراقية ، بعد ان تعرض منزل معد ومخرج البرنامج لاطلاقات نارية وضغوط عشائرية ادت الى توقفه البرنامج عن البث ، واعتبر متابعي البرنامج ان الضغوط التي يتعرض لها كادر البرنامج هي محاولات لاسكات حرية التعبير

تمثيل مشهد كوميديا في العراق ،قد يؤدي بحياة الممثل

مشاهد كهذه ، أنتقدت الأساليب الخارجة عن القانون التي تتبعها بعض عشائر العراق ، تسببت في أيقاف برنامج ولاية بطيخ وتهديد كادر العمل بالقتل

برنامج ولاية بطيخ الذي يعرض على قناة هنا بغداد ، انتقد الاوضاع السياسية والأمنية في العراق لمواسم عدة

وقدم عروض حظيت باقبال شعبي واسع، قبل ايقاف البرنامج الساخر

رغم اعتذار المخرج ومعد البرنامج علي فاضل، وكادر العمل لاكثر من مرة، وحذف المقاطع التي سببت الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي

تعرض منزل علي ، لطلقات نارية

أعلاميون قالوا ان عناصر يعتقد انها تابعة لعشيرة عراقية أطلقت النار على منزل المخرج و طالبته بتعويض مالي تجاوز المئي ألف دولار

أستهداف كادر ولاية بطيخ، تحول بسرعة الى قضية رأي العام عراقي اشعلت مواقع التواصل

وفيما أعتبر سياسيون ان ما حصل هو محاولة لاسكات حرية التعبير

رئيس الوزراء حيدر العبادي ادان الاعتداء، في وقت لم تتخذ أي أجراءات قانونية ضد مرتكبي الاعتداءات .