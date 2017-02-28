انطلاق النسخة الثانية من مهرجان البحرين للطعام

أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض النسخة الثانية لمهرجان البحرين للطعام، والذي يضم عشرات المطاعم والمقاهي وكذلك عروض الطهي الحية وفعاليات الترفيه العائلي.

خمسون مطعما ومقهى تلتقي هنا في مهرجان البحرين للطعام في نسخته الثانية والذي يسعى لاستقطاب محبي الطعام من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

المهرجان، الذي سيستمر حتى الرابع من مارس المقبل، يتضمن متاجر متعلقة بصناعة المواد الغذائية وقطاع التغذية مثل أدوات المطبخ وغيرها.

وسيقدم المهرجان أطباقا شرق الأوسطية وغربية واسيوية وهندية واغذية صحية وعضوية أيضا.

المهرجان لن يقتصر على الأطعمة إذ ستصاحبه العديد من فعاليات الترفيه العائلي التي تحقق المتعة للزوار من جميع الأعمار من أبرزها عروض الطهو الحي من قبل أشهر طهاة العالم وحفلات موسيقية، وغيرها.