تفاعلكم: منصة الكترونية تستهدف تعليم 13 مليون طفل سوري

فريق سعودي متخصص في التعليم والتدريب التقني، أنشأ أول منصة الكترونية للتعليم والتدريب والتثقيف عن بعد للأطفال السوريين..



المنصة بدأت بمبادرة شخصية منذ ثلاث سنوات وتبنتها اليوم المنظمة العربية للتربية والعلوم مطلقة عليها منصة أليكسو التعليمية وسيتم من خلالها إنتاج مواد تعليمية وإرشادية وتدريبية خاصة لتعليم الأطفال..

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة التعليم والتدريب عن بعد المهندس زهير أزهر ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي

