صباح العربية: أدوية خفض الوزن تجنب الإصابة بالسكر من نوع 2

كشف فريق من العلماء من جامعة "أمبريال كوليلج" البريطانية أن دواء "ليراجلوتايد" المستخدم فى فقدان الوزن يخفض خطر المرضى بداء السكر من النوع 2 بما يقرب من 80%.

الدراسة شملت أكثر من 2300 شخص لديهم اعراض ما قبل السكر

تم حقن مجموعة منهم بعقار وهمي مع اتباعهم لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

في حين حقن الباقي بعقار "ليراجلوتايد" المخفف للوزن

واظهرت النتائج ان المجموعة التي حقنت بالهرمون الوهمي ارتفعت لديها نسبة السكر في الدم بنسبة ضئيلة

في حين ساهم عقار "ليراجلوتايد" الذي اخذته المجموعة الثانية في وقف فرص الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة كبيرة

وخلص الباحثون الى أن دواء "ليراجلوتايد" الذي يقمع إنتاج هرمونات الشهية لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة ساهم بشكل كبير في تنشيط مناطق في الدماغ تتحكم في الشهية وبالتالي قلل لديهم خطر الاصابة بمرض السكري من النوع 2