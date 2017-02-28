صباح العربية: فنانة مكياج فلسطينية تحول واقع قطاع غزة إلى لوحات بشرية

هذه ليست لقطات حقيقة انما مجرد خدع سينمائية ،،، استاطعت مريم صلاح ، وهي ماكيرة فلسطينية تحول الواقع الذي عاشته في غزة الى لوحات فنية بشرية .

في إطار تصوير فيلم بمدينة رفح في قطاع غزة تضع الفنانة الفلسطينية لمساتها التي استلهمتها من الاحداث الواقعية لترسم الجراح على أجساد ممثلين يلعبون أدوار في فيلم لجمعية أطباء العالم الخيرية ، ويهدف الفيلم لزيادة التوعية بالمخاطر المادية التي يواجهها سكان قطاع غزة

ورغم براعة مريم في عملها لكن فلسطين تفتقر الى الانتاج السينمائي وقد تضيع موهبتها