عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

صباح العربية: فنانة مكياج فلسطينية تحول واقع قطاع غزة إلى لوحات بشرية

رابط مختصر

هذه ليست لقطات حقيقة انما مجرد خدع سينمائية ،،، استاطعت مريم صلاح ، وهي ماكيرة فلسطينية تحول الواقع الذي عاشته في غزة الى لوحات فنية بشرية .
في إطار تصوير فيلم بمدينة رفح في قطاع غزة تضع الفنانة الفلسطينية لمساتها التي استلهمتها من الاحداث الواقعية لترسم الجراح على أجساد ممثلين يلعبون أدوار في فيلم لجمعية أطباء العالم الخيرية ، ويهدف الفيلم لزيادة التوعية بالمخاطر المادية التي يواجهها سكان قطاع غزة
ورغم براعة مريم في عملها لكن فلسطين تفتقر الى الانتاج السينمائي وقد تضيع موهبتها

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر