صباح العربية: هل من أغذية تقوي الشعر وتخفف تساقطه؟

للحصول على شعر صحي وقوي وللتخفيف من تساقطه لابد من تغذية سليمة تؤمن للشعر ما يلزمه من العناصر الضرورية المفيدة

فالتغذية الداخلية للشعر أهم من العناية الخارجية، لهذا يفضل تناول الأغذية الغنية بالحديد والزنك والبروتين لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على صحة الشعر ونموه. اللحوم والدجاج غنية بالمواد البروتينية التي تمد الشعر بالأحماض الأمينية. نقص البروتينات في الوجبات يجعل الشعر ضعيفاً وعرضة للتساقط. الجزر غني بمادة البيوتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A المهم للنظر والشعر. الأسماك وخصوصا السلمون غنية بالأحماض الدهنية التي تعطي الشعر الحيوية والنضارة. التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة نمو الشعر وصحة فروة الرأس