صباح العربية: أفيشات أفلام الأوسكار باللمسة المصرية

تزامنًا مع حفل توزيع جوائز الأوسكار ظهرت بوسترات ابرز الأفلام المرشحة للجائزة ولكن بال "تتش المصري"

حيث ظهرت كبوسترات الأفلام العربية فى السبعينيات ,, مرسومة وليست مصورة وتتصدرها عناوين "أرض اللالا"، "تلة بو منشار"، "مهما كان الثمن"،وذلك فى إطار حملة تحمل عنوان "العرب يقتحمون هوليوود" يرسمها الفنان ميشال أشقر وتقدم من خلالها البوسترات العالمية بطابع عربى ..نشاهد ال "تاتش عربي" على عالم هوليوود