صباح العربية: أول عارضة مشلولة .. تعرض الأزياء من على كرسي متحرك

لم يكن فقط حلما شخصيا يتحقق، بل انتصارا لذوي الاحتياجات الخاصة، في وطنها اوكرانيا،

هذا ماتعتقده عارضة الأزياء الكساندرا كوتاس بعد تقديمها عرضا الازياء من على كرسيها المتحرك..

الكساندرا البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عاما، تعاني منذ الطفولة من الشلل..

وفي عام الفين واثني عشر اكتشف موهبتها أحد المصورين، لتبدأ رحلتها في عالم الأزياء

العارضة الاوكرانية، تعتقد ان ظهورها على منصة العرض غير قواعد اللعبة في عالم الأزياء، وان اصحاب الاعاقات الذين لديهم شغف كافي.. لديهم الكثير ليقدموه في شتى المجالات، لكنهم ..يحتاجون فقط ..للتشجيع.