صباح العربية: دراسة تؤكد مقولة "لكل امرئ من اسمه نصيب"

لكل امرئ من اسمه نصيب .. هذا ما أكدته دراسة جديدة توصل فيها باحثون إلى أن الناس يشبهون في الغالب الصورة المرتبطة بأسمائهم

الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنال أوف برسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي" أشارت إلى أن المشاركين في الدراسة على سبيل التطوع صَنفوا الأشخاص المجهولين وتوصلوا لاسمهم الصحيح على سبيل التخمين اعتمادا على ما يوحي به شكلهم

باحثون أوضحوا إمكانية إعداد برامج حاسوبية قادرة على التنبؤ بأسماء الأشخاص اعتمادا على مظهرهم الخارجي فقط

صور عدة وضعت أمام مئات المتطوعين الذين طُلب منهم اختيار اسم لهؤلاء الأشخاص وبالفعل نجحوا في الكشف عن خمس وعشرين إلى أربعين في المئة من الحالات بشكل صحيحالخصال الشخصية لوجه الإنسان إضافة إلى السمات الاجتماعية مثل الاسم أثرت على الشكل منذ اللحظة التي نولد فيها والتي ترتبط بالاختيار الذي قام به الآخرون لأسمائنا