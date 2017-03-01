صباح العربية: مطعم معلق في دبي يستقبل زبائنه على ارتفاع 50 مترا

في تجربة مميزة يحلق في سماء دبي من جديد هواة الإرتفاعات والمغامرات ....

إنه المطعم المعلّق الذي يستقبل رواده على ارتفاع خمسين مترا فوق سطح الأرض في مشهد يحرك المشاعر ويحبس الأنفاس ..

يحظى الزبائن بتناول وجبات الطعام الشهية والفطائر والمرطبات والحلويات على طاولة تتسع لـ اثنين وعشرين شخصا فضلا عن طاقم الضيافة والعاملين بين السماء والأرض ..,

المطعم يوفر فرصة رائعة للتعرف على الضيوف الآخرين الموجودين على الطاولة في أجواء مميزة، تمتد من الثانية عشرة ظهرا وحتى منتصف الليل