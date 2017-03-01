صباح العربية: من هو "مرسول الحب" الأصلي؟

الفنان المخضرم المغربي عبد الوهاب الدوكالي صاحب مئات الألحان التي فتحت الطريق أمام الأغنية المغربية

اغنيته مرسول الحب تجاوز عمر لحنها الأربعين عاما ولا يزال حاضرا في الذاكرة العربية وضمن الأعمال التي يعود إليها الفنانون الشباب كل ما ضاق طريق الإبداع .. يعتبر الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي ، من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي ولد سنة 1941

بدأ حياته الفنية سنة 1957.حاز على العديد من الجوائز والأوسمة

وشارك بعدة أفلام أبرزها ، أين تخبئون الشمس؟ والحياة كفاح