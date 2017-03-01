موجات النزوح من غرب الموصل

أم نازحة مسنة تلطم على وجهها وتكرر بحرقة.. فيصل، صلاح

فيصل وصلاح، اسمان رددتهما بحرقة هذه المرأة المصلاوية، النازحية من غرب الموصل..وهما لفردين من اسرتها...

فيصل أبن هذه المرأة المسنة.......

قتله تنظيم داعش قبل وصول القوات المشتركة الى حي المأمون، اما صلاح فمجهول المصير..

مسؤولون يقولون أن أعداد النازحين، من غرب الموصل، تجاوزت الستة عشر ألف ..

هذه الصورة لاتحتاج لكلام..لتوضح حجم الكارثة ومعاناة النازحين...

والذين تتزايد أعدادهم يوميا ..

ضابط في الجيش يتحدث عن عدم توفر الامكانيات الكافية لاحتواء النازحين

وحسب منظمات أغاثية، فانه الى جانب الامراض وسوء التغذية والاصابات الجسدية، فان كثير من النازحين يعانون من صدمات نفسية حادة...بعد المرور بمراحل، تحت سطوة داعش ..منها الاحتجاز كدروع بشرية، والتعرض او مشاهدة عمليات القتل والتعذيب..ومن ثم فرارهم وهم يقصفون عشوائيا..من قبل تنظيم داعش ..

