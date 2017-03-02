أسواق عدن تبدأ بالانتعاش

عودة الاسواق والمحلات التجارية في العاصمة المؤقتة عدن الى الحياة بعد تدميرها من قبل مليشيات الحوثي وصالح واستعادة عافيتها بشكل طبييعي وفيما تتنامي العملية التجارية وتوفير ممطلبات السكان رغم ارتفاع الاسعار بسبب هبوط سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية

