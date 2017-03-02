صور تاريخية.. قصة الهجرة العربية إلى مارسيليا

قصة مرسيليا والهجرة العربية.

قبل ستين عاما، بدأ ابناء المغرب العربي بالوصول الى مارسيليا. قدموا بعشرات الآف على متن سفن عبرت بهم المتوسط الى موطئ حياتهم الجديدة. البلد المثقل بتركة الحرب الثانية، واندثار امبراطوريته الاستعمارية، فتح أمامهم أبواب العمل في بناء فرنسا الجديدة. من مارسيليا انتشر المغاربة في كامل فرنسا وكبرت العلاقة الجدلية بينهم وبين الوطن الجديد الذي هو أيضا المستعمر القديم. بات أبناء الهجرة ثلث سكان مرسيليا محولين ثاني أكبر مدن فرنسا الى مختبر التعايش الأول. وبينما كانت ضواحي المدن الأخرى مشتعلة بالشغب مطلع الألفية، كانت مارسيليا هادئة. رياح الميسترال، تلك الرياح الجنوبية الباردة، تهب دائما على مدينة مارسيليا ناشرة في الأزقة رائحة وئام مفقود في فرنسا.