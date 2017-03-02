ما أكثر عنوان جذاب لحملات #رئاسة_فرنسا ؟

بعد هجمات باريس ونيس وسلسلة الهجمات الأخرى، تحول موضوع مواجهة الارهاب الى مادة دسمة في حملات المرشحين الى الرئاسة. وفي ظل جو من الخوف، تتطرق برامج المرشحين خصوصا الى كيفية التعامل مع عودة مئات الفرنسيين المقاتلين في صفوف المنظمات الارهابية في سوريا والعراق.

تقرير: نوال عياض