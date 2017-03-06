معركة_منبج .. حشود عسكرية أميركية وروسية وتركية

إلى مشارف منبج توالى وصول التعزيزات العسكرية الأميركية والروسية والتركية، وعلى مشارف هذه البلدة الخاضعة لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية ، حشدت قوات النظام ، والفصائل السورية المنضوية ضمن درع الفرات المدعومة تركياً. ووسط تزايد حدة التوتر .. جاءت تصريحات رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم المفاجئة .. التي أعلن فيها ولأول مرة عدم معارضة انقرة دخول جيش النظام الى منبج ، والتي جدد فيها أيضا تمسك أنقرة بضرورة مغادرة قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات. اما المدنيون فواصلوا نزوحهم بالالاف هربا من العمليات العسكرية.