صور تاريخية.. ما اسم تونس سابقاً؟

في 1881، احتلت فرنسا تونس التي كانت تحت الحكم العثماني، حاسمة منافسة محتدمة مع الايطاليين والبريطانيين لصالحها.

التونسيون انتفضوا على الحملة الفرنسية في الشمال والجنوب، واوقعت الحرب الاف القتلى واسفرت عن سقوط الحكومة الفرنسية حينها، الا ان نظام الحماية الفرنسي لتونس استمر حتى استقلالها عام 1956.

وبعد الاستقلال، اختارت تونس بقيادة الحبيب بورقيبة المصالحة مع ماضيها، واستلهمت من الأفكار الفرنسية بشأن العلمانية وتحرير المرأة طريقا لتقدم المجتمع، كما ظلت الثقافة الفرنسية راسخة في المجتمع.

ويتذكر الفرنسيون انه قبل كل ذلك بقرون كثيرة، قضى ملكهم القديس لويس التاسع على تلال قرطاج أثناء حملة صليبية عرفت بالحملة الثامنة، وما زالت الكاتدرائية التي تحمل اسمه هناك توثق للعلاقة الطويلة بين فرنسا وتونس، التي كانت تعرف بإفريقية قبل ان تعطي اسمها لكامل القارة السمراء.