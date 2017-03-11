الشرعية تسيطر على عموم المرتفعات المحيطة بجنوب شرق صنعاء آخر تحديث: السبت 12 جمادي الثاني 1438 هـ - 11 مارس 2017 KSA 19:31 - GMT 16:31 تارخ النشر: السبت 12 جمادي الثاني 1438 هـ - 11 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشرعية تسيطر على عموم المرتفعات المحيطة بجنوب شرق صنعاء PDF اطبع حجم الخط قراءة ٌعسكرية لمعركةِ صنعاء توضح ان السيطرة َعلى الجبالِ المحيطة بها تُسهِّلُ عملية َ استردادِها من سيطرة الانقلابيين