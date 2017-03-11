عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

الشرعية تسيطر على عموم المرتفعات المحيطة بجنوب شرق صنعاء

رابط مختصر

قراءة ٌعسكرية لمعركةِ صنعاء توضح ان السيطرة َعلى الجبالِ المحيطة بها تُسهِّلُ عملية َ استردادِها من سيطرة الانقلابيين

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر