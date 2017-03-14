تلميحات اسرائيلية بحرب في لبنان.. وبيروت ترد دبلوماسيا

يعيش لبنان على صفيح تلميحات اسرائيلية ملئى بالتهديد بشن حرب على حزب الله،



حتى وصل الأمر بوزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان القول ان الحرب ان حصلت، ستعيد لبنان الى العصور الوسطى



لبنان آثر على ما يبدو، الرد على ما اعتبره ملامح حملة اسرائيلية، آثر مواجهتها ديبلوماسيا



الحكومة اللبنانية قررت تقديم وثائق تلخص التهديدات الاسرائيلية، تقديمها إلى مجلس الأمن في مواجهة التهديد العلني

وفيما سبق للرئيس اللبناني ميشال عون أن اعتبر سلاح حزب الله مكملا لمهمة الجيش في الدفاع عن لبنان

اعتبر مسؤولون اسرائيليون تصريح الرئيس اللبناني ترسيخاً لتحويل «الجيش اللبناني الى وحدة منضوية في منظومة ميليشيات حزب الله العسكرية التي تتحكم بلبنان برمته"



التصريحات الاكثر حدة صدرت عن الوزير اليميني المتطرف نفتالي بيني والذي تحدث عن ضرورة ان تشمل أي حرب محتملة مقبلة مع لبنان كل المؤسسات والبنية التحتية التي قال انها اهداف مشروعة