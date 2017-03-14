صباح العربية: فنانة وباحثة فلسطينية عمرها 80 عاماً ولازالت ترسم

الفنانة التشكيلية والباحثة الفلسطينية سامية حلبي تعتبر أحد الرموز الرائدة عالميا في الفن التجريدي وفن الديجيتال، ولها أعمال هامة تعكس الإحساس بالتعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة.

عرضت حلبي أعمالها في العديد من المعارض الهامة المختلفة في أنحاء العالم، كما إنها تُعتبر ناشطة في الأوساط الأكاديمية الأميركية، وقد كانت أول امرأة تشغل منصب أستاذ مشارك في كلية ييل.

