صباح العربية: لكل المسافرين إلى دبي .. احذر من هذه الحقائب؟

مؤسسة مطارات دبي أعلنت عن تطبيق ضوابط ومعايير جديدة لنقل الحقائب وأمتعة المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي ثالث أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم، ونجح في نقل 70 مليون حقيبة العام الماضي.

أبرز الضوابط الجديدة حول مواصفات حقائب السفر تتضمن:

عدم قبول الحقائب غير المسطحة

منع استلام الحقائب دائرية الشكل

أو الأكياس والحقائب مضلعة الشكل