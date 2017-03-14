هذه أغلى آلة موسيقية في العالم

إن فقدان آلة الكمان بالنسبة للعازف الماهر كمن يفقد إحدى ذراعية، هذا ما عبر به الموسيقار البولندي رومان توننبرج عندما حيا الجمهور في إحدى حفلاته ثم إلتفت ولم يجد كمانه الأثري الذي يعد تحفة فنية نادرة نحتها ستراديفاري عام 1734 م

توفي توننبرج حزنا على كمانه قبل عامين, كتلك الألحان التي عزفها طيلة حياته المقدرة بمئة و عام واحد

لتسترد أسرته اليوم كمانه المعتق بعد أن أبلغتهم الشرطة الأميريكية بإسترداده بعد أن عرضته امرأة على أحد محال الآلات الموسيقية لتقييمها بعد أن ورثتها عن زوجها وقام المحل بإبلاغ السلطات

قيمة الكمان المقدرة بعشرات ملايين الدولارت كان رومان قد اشتراه في بولندا عام 1943 بمبلغ خمسة عشر ألف دولار وهو ما يعادل نحو 200 الف دولار الآن ,, و الأهم هنا إلى من سينتقل الكمان الأثري اليوم و من سيعزف لحن الحياة عليه من جديد

كمنجات ستراديفاري هي الاغلى في العالم، وجميعها مرصودة وموضوعة عموما في متناول اهم العازفين.. ويحلم كل عازف كمان بان يضع يديه على هذه التحف التي لا تقدر بثمن