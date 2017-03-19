تفاعلكم : أبرز الصور المتداولة من جولة الملك سلمان الآسيوية

عبارات ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بدأت على تويتر،

بالتزامن مع وصوله الى العاصمة السعودية بعد ختام جولته الاسيوية التي شمِلت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وبدأت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي.

ومن خلال هاشتاق عودة خادم الحرمين للوطن الذي وصل الى قائمة الاعلى تداولا في السعودية رحب الناس بعودة العاهل السعودي، ونجاح الجولة..

العاهل السعودي الملك سلمان وبعد ساعات من وصوله للسعودية كتب على حسابه في تويتر، تغريدة قال فيها:

"وطننا رمزٌ راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء"

التغريدة هذه حظيت بأكثرَ من أربعين الف اعجاب، فضلا عن أكثرَ من تسعين ألف اعادةِ تغريد..

