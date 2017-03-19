تفاعلكم : تظاهرات في لبنان ضد الضريبة على الفقراء

ضد الضريبة عالفقير، ورياض الصلح هاشتاقان نشِطا على تويتر في لبنان،

بالتزامن مع حملة اطلقها ناشطون على مواقع التواصل دعت اللبنانيين الى التجمع وسط العاصمة رفضا لزيادة الضرائب التي أقرها البرلمان.

المتظاهرون طالبوا الحكومة بوقف الهدر المالي ومحاربة الفساد، إضافة إلى وضع ضرائب على الأملاك البحرية ومنع التهريب من المرافئ والمطار.

هادي جعفر الناشط في مجموعة دعت إلى التظاهر رفضا للضرائب ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي

