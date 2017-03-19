صباح العربية: قطار يثير عاصفة ثلجية تضرب المنتظرين على الرصيف

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فيديو التقطه نيك كولفين من محطة قطارات أميركية كانت مغطاة بطبقات كثيفة من الثلوج.

وعندما وصل القطار، فوجئوا بهذا المشهد المخيف على وقع موجة هائلة من الثلوج، ضربت المنتظرين على الرصيف القريب على نحو مفاجئ.

وذكر كولفين أن القطار دخل المحطة بسرعة أكبر من المعتاد، والمتوقع في مثل هذه الحالات.

والتقط آخرون ذات المقطع الاستثنائي من زوايا مختلفة