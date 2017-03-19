صباح العربية: لاجئة سورية تحول الوسائد إلى كتب قماشية

لملمت اللاجئة السورية ريم كل ذكرياتها واحلامها في العودة الى الوطن على وسادة اسمتها..."الكتاب الوسادة" تحتوي على اربع صفحات تحمل القارئ قبل النوم الى عالم الاحلام

ومن خلال هذا الكتاب- الوسادة انطلقت ريم في مشروع تعمل من خلاله على طباعة القصص والرويات والرسومات على وسادة قماشية

كتابٌ اسفنجي أو وسادةٌ مليئةٌ بالقصصِ والاحلامِ والصور كلاهما سيان... فهذه الوسادة ُخير ُرفيقٍ قبل النوم من خلالِها تأملُ ريم في فتحِ صفحةٍ جديدة مع احلام ِدفعتِها لعملِ مشروعِ الكتاب الوسادة.

4 صفحاتٌ قماشيةٌ تبدأ ريم بطبع ِالتصاميمِ عليها ومن ثم تعملُ على حكايتِها على شكل ِوسادةٍ لكلٍ منها حكايةٌ تناسب مختلف الاعمار والاذواق.

تصميمٌ غريبٌ ربما اخذت منه هذه الوسادة ُشكلَ الكتابِ الشغوف بشخصٍ ينهي يومَه بقراءةِ صفحاتِ كتابٍ غير ِتقليدي.