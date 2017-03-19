صباح العربية: مكافأة الطفل بالحلويات يؤدي إلى البدانة

نمط الحياة وكثرة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، ساهمت في ازدياد نسبة سمنة الأطفال في العالم العربي، إذ تشير الدراسات العالمية إلى أنّ 40% من الأطفال المصابين بالسّمنة في سنّ المدرسة، يُصابون بالسّمنة حين يصبحون راشدين.

وتتصدر البلدان العربية قائمة أكثر عشر دول في العالم تعاني من البدانة المفرطة، فكيف علينا مواجهة الظاهرة من البداية لكي لا تتفاقم في المستقبل.