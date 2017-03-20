بعد الاسلاموفوبيا، تركيا تندد بالتركوفوبيا في اوروبا

الازمة التركية الأوروبية مستمرة لا بل ربما متصاعدة. فقد عبرتتركيا عن غضبها بعد تظاهرة مؤيدة للأكراد في مدينة فرانكفورت الألمانية لرفض التعديلات الدستورية التي ستُطرح في استفتاءٍ لتوسيع صلاحياتِ رئيس الجمهورية.

الرئاسة التركية تحدثت عما أسمته تنامي رهاب الاتراك، او التركوفوبيا في اوروبا ملوحة بامكانية ذهاب مزيد من المسؤولين للمشاركة في تجمعات للاتراك في المانيا دعما للتعديلات الدستورية، ما قد يزيد من حدة الأزمة.