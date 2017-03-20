تزويد البحرية الليبية بزوارق وطرادات ومروحيات لحماية السواحل آخر تحديث: الاثنين 21 جمادي الثاني 1438 هـ - 20 مارس 2017 KSA 22:47 - GMT 19:47 تارخ النشر: الاثنين 21 جمادي الثاني 1438 هـ - 20 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تزويد البحرية الليبية بزوارق وطرادات ومروحيات لحماية السواحل PDF اطبع حجم الخط قدمت حكومة الوفاق قائمة بمستلزمات و متطلبات خفر السواحل الواجب تأمينها من إيطاليا خلال 24 شهرا كحد أقصى