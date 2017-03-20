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تزويد البحرية الليبية بزوارق وطرادات ومروحيات لحماية السواحل

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قدمت حكومة الوفاق قائمة بمستلزمات و متطلبات خفر السواحل الواجب تأمينها من إيطاليا خلال 24 شهرا كحد أقصى

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