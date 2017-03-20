صباح العربية: الإثارة والتشويق لشباب الرياض في "مونستر جام"

وصلت الشاحنات الضخمة المشارِكة في فعالية "مونستر جام"، التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وستقام الفعالية التي نظمتها هيئة الترفيه في استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، حيث سيتم تقديم عروض مليئة بالتحدي والتشويق على مدى يومين.

لكل محبي الإثارة والمغامرة ما عليكم سوى التوجه إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الذي تحول إلى حفرة رمال عملاقة من أجل استضافة عروض شاحنات تعرف باسم مونستر جام، نظمتها هيئة الترفيه السعودية على مدى يومين.

أمهر السائقون استعرضوا قوة شاحناتهم الضخمة بكل جرأة، وتحدي بتلك الشاحنات التي تزن الواحدة منها 5 أطنان على مسارات تبنى خصيصا لهذا الغرض، ويمكن لهذه الشاحنات القفز لمسافات تصل إلى 40 متراً، وهي مسافة تعادل أكثر من 14 سيارة متلاصقة بجانب بعضها، بالإضافة إلى ارتفاع يصل ل10 أمتار،

وتستهدف كثير من العروض الترفيهية العوائل فقط، لكن أحد منظمي هذه العروض قال إنها موجهة للشباب على وجه الخصوص.

ويأمل محبو الإثارة أن يكون تنظيم مثل هذه العروض في المملكة، بداية لاستضافة مزيد من الأنشطة الأكثر إثارة لترفيه الشباب.