صباح العربية: "عم محمد" ينشر السعادة في شوارع القاهرة الفقيرة

عم محمد عازف قديم، اعتزل الحياة بعد وفاة "ابنه البكرى" .. وعاد ليعيش على نغمات "الساكس" للمارة في الشوارع .. يبيع مناديل ويلعب مزيكا "بدون مقابل"..

وسط َ زحام ِ المارة و ضجيج ِ السيارات .. تُسمَع إيقاعاتُ الساكسفون في نفس ِالميعاد من كلِ يوم.

إنه محمد الرفاعي أو محمد ساكس كما يسميه أهلُ الشارع.

موسيقيٌ سابق أجبرتهُ ظروفُ الحياة لبيع المناديل.. و لكنه فضّلَ تركَ المناديل والاكتفاءَ بالعزفِ على آلةِ الساكسفون التي يعتبرُها رفيقة َالدرب.

وفي الشوارع ِووسط َالناس يحصُل على جنيهاتٍ قليلة نظيرَ عزفِه أثناءَ توقفِ السيارات.

وفاةُ أحدِ أبنائه منذُ أعوام سببت له حالة ًمن الاكتئابِ دفعتهُ لاعتزالِ العزف، ولكنَّ عِشقَه للموسيقى دفعَهُ للعودةِ إلى الساكسفون ... و لكنْ هذه المرة َ كانت العودةُ إلى الشارع ومع المواطنينَ البسطاءِ الذين يلتفونَ حولَه ويتجاوبون مع عزفِه، وبعد جولاتِه في الشوارع يتوجه محمد إلى أصدقائِه في المقاهي والمطاعم للعزفِ المجاني لكلِ من يروقُ له سَماعُ إيقاعاتِه.

وتبقى لعم ِمحمد أمنية ٌواحدة يتمناها وتعجَزُ جنيهاتُه القليلة ُمن تحقيقِها.

ومع نهايةِ اليوم يعود إلى غرفتِه ليختلي بنفسِه، و يعزفَ وحيدا متذكرا أحزانَه وآلامَه برفقةِ الساكسفون