صباح العربية: كيف ترفع هرمون السعادة؟

يلعب ما يسمى بهرمون السعادة أو السيروتونين دورا بارزا في جعل مزاج الإنسان مضبوطا ومتوازنا إلى حد ما، ويتأثر نظام إفراز السيروتونين بشكل كبير بالعوامل البيئية والضغوط اليومية، فينخفض في حالات القلق والحزن، ويرتفع في حالات المرح والسرور.

فكيف يمكن تحفيز هرمون السعادة في الجسم والتخلص من الاكتئاب؟ نصائح من الدكتورة داليا ناجي اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية مع مهيرة عبد العزيز ومها عبد الله.