صباح العربية: مصممة عالمية تصنع فستانا من قماش خيمة للاجئين

كرست المصممة العالمية هيلين ستوري وقتها وعملها منذ ٢٠١٣ لخدمة قضايا اللاجئين وتغيير المناخ، وتحمل هيلين منصباً في المجلس الاستشاري في متحف العلوم، كما تعمل كأستاذة في الأزياء والعلوم في كلية لندن للموضة في مركز الأزياء المستدامة.

أرادت هيلين في ٢٠١٥ أن تجد مادة مؤثرة أو نسيجا يمثل مفهوم "الوطن" لعملها، الذي أطلقت عليه عنوان "فستان لزمننا" Dress for our time بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، ما يميز هذا الفستان أنها صنعته من خيمة كانت تحوي في السابق عائلة في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.

المصممة العالمية هيلين ستوري أحضرت هذا الفستان لستوديو صباح العربية، وتحدثت لمهيرة عبد العزيز ومها عبد الله عن الهدف من تصميمها، وكم استغرق العمل فيه.