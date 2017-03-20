قذائف قرب مراسلة تكشف "تضليل" إعلام الأسد للرأي العام

سقطت في منطقة تابعة للنظام السوري وعلى الهواء مباشرة قذيفة أثارت خوف المراسلة هناك وأدت لاهتزاز الكاميرا، وذلك بعد حديث بينها وبين المذيع حول الأمان والهدوء الذي تنعم به المناطقُ التابعة للنظام.

وتتهم المعارضة إعلام نظام الأسد بـ"التضليل" وإيهام الرأي العام بأن المناطق التي يسيطر عليها هادئة.

