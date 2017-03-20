وليد جنبلاط ينقل زعامة الدروز إلى إبنه

جنبلاط : "ادفنوا موتاكم وانهضوا"،وقال: "منذ اربعين عاماً وفي السادس عشر من اذار وقفنا في ساحة الدار وحبسنا الدمعة وكتمنا الحزن ورفعنا التحدي وكان شعارنا "ادفنوا موتاكم وانهضوا".

ادفنوا موتاكم وانهضوا شعار رفعه زعيم الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في الذكرى الاربعين لاغتيال والده الزعيم الدرزي كمال جنبلاط

وفي المناسبة، البس زعيم الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط نجله تيمور عمامة الزعامة الدرزية، وسط حشود غفيرة غصت بها دار المختارة

رئيس الحكومة سعد الحريري، وفاعليات سياسية ودينية وديبلوماسية حضرت الاحتفال

مشهد حمل رموزا ودلالات بليغة ارادها جنبلاط في فترة يشهد لبنان نقاشات حول قوانين انتخابية جديدة قد تنال من كتلة جنبلاط النيابية

